California confirma que los estafadores se han robado al menos de $11 mil millones de dólares del Seguro de Desempleo

La crisis dentro del Departamento de Desarrollo del Empleo de California (EDD) y sus contratistas por el enorme fraude cometido al Seguro de Desempleo durante la pandemia del coronavirus, parece no tener fin y nuevos reportes dan cuenta de que los estafadores se embolsicaron al menos $11 mil millones de dólares.

De acuerdo con información revelada recientemente, el EDD quien ha pagado al menos $122 mil millones en beneficios del Seguro de Desempleo desde el pasado mes de marzo de 2020, no tenía un sistema de seguridad robusto que permitiera detectar y combatir las solicitudes fraudulentas.

“California no tenía implementada la seguridad suficiente para prevenir este tipo de fraude y los criminales se aprovecharon de la situación”, aseguró a Cal Matters La Secretaria de Trabajo de California, Julie Su.

