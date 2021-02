Dos esquiadores suicidas logran lo imposible al descender por el imponente Half Dome de Yosemite

Dos hombres hicieron historia este domingo 21 de febrero al completar un descenso en esquís sin precedentes por una de las cumbres más emblemáticas del estado de California, el monolito Half Dome localizado en el Parque Nacional Yosemite.

Jason Torlano, de 45 años, y Zach Milligan, de 40, se jugaron la vida al descender sobre una delgada capa de nieve por la inclinada pendiente en la que no había margen de error. Segmentos de la suicida hazaña quedaron captados en video, el cual fue publicado por The Associated Press.

“Si caes a tu izquierda o tu derecha estás muerto. Si caes por el medio tienes una pequeña posibilidad de no morir, tal vez”. Así es como definió el desafío JT Holmes, un amigo de Torlano, según el reporte de AP.

El descenso en el que la vida de los dos estuvo en peligro en cada segundo en el espectacular monolito del Parque Nacional Yosemite hizo recordar la insólita escalada sin cuerdas que realizó Alex Honnold de otro monolito cercano, el Capitán, el cual luego fue llevado al cine y ganó un Oscar como mejor documental.

El descenso de los 4,800 pies desde la cumbre hasta el valle duró cinco horas “quirúrgicas” e incluyó partes en las que los temerarios atletas tuvieron que utilizar cuerdas para hacer rapel donde solo había roca y no nieve.

I just spoke with Jason Torlano – he and his friend Zach Milligan are the first to ski down #HalfDome in @YosemiteNPS! What an EPIC adventure!

Here is a fun comparison of their view in Feb. 2021 versus my my view in Aug. 2013! @CBSSacramento @GoodDaySac pic.twitter.com/5BSwB1LFBL

— Dina Kupfer (@DinaKupfer) February 26, 2021