¿Cómo ha perdido Gwyneth Paltrow 5 kilos en tiempo récord?

La actriz y empresaria Gwyneth Paltrow, fundadora de la polémica firma Goop, ha revelado que su peso aumentó de forma considerable durante las semanas en que estuvo batallando contra la enfermedad derivada del coronavirus y, en términos generales, tras verse obligada a renunciar a su activo estilo de vida a causa del obligado período de confinamiento doméstico.

En una interesante charla con el doctor Will Cole en el marco de su podcast “The art of being well”, la estrella de cine ha asegurado que, una vez superados los síntomas más palpables de su dolencia, su cuerpo le pedía constantemente la ingesta de pasta y otros calóricos alimentos, así como alguna que otra dosis ocasional de alcohol. Asimismo, Gwyneth ha atribuido al Covid-19 la supuesta ralentización de su metabolismo.

Para poner fin a esta dinámica, la ex mujer del músico Chris Martin, con quien tiene a sus hijos Apple y Moses, no lo pensó dos veces y recurrió a uno de los reconstituyentes más habituales para los inestables meses de invierno. Y es que, según su testimonio, la artista se limitó a ingerir caldo de hueso durante una semana entera para depurar su organismo y recuperar la vitalidad, lo que se tradujo en nada menos que la pérdida de once libras (casi 5 kilos).

