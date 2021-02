Trump predice que “volverá a ganar” en 2024 y endurece su ataque contra la inmigración

El expresidente Donald Trump hizo este domingo su primera intervención pública tras salir de la Casa Blanca el pasado 20 de enero. En la Conferencia de acción política conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés), Trump trató de retratarse como líder del Partido Republicano y sugirió incluso que se presentaría por tercera vez a las elecciones en 2024. También volvió a poner la inmigración en el centro de todos sus ataques.

Al iniciar su discurso, Trump hizo alusión al propio partido y descartó cualquier intención de fundar un nuevo partido. “Tenemos el Partido Republicano, que está más unido que nunca”, insistió. Según el exmandatario, “solo un puñado” de miembros del partido -que el vincula al “establisment de Washington”. “Eran noticias falsas”, asegura respecto a las informaciones de que tramaba crear uno nuevo.

El resto de su intervención estuvo centra en criticar a sus adversarios políticos, especialmente al presidente Joe Biden, del que dijo que está en contra del trabajo, las familias, la energía, las fronteras, las mujeres y la ciencia.

"I am not starting a new party," says Donald Trump, as he makes his first post-presidency appearance at #CPAC2021 pic.twitter.com/gsoMCxdCLz

A lo lardo de su discurso, el exmandatario atacó en varias ocasiones a la inmigración y (acusó sin pruebas) a la Administración del actual presidente Joe Biden de “permitir” que entrarán al país más inmigrantes, a los que volvió a tratar como criminales. Trump volvió a insistir en la protección fronteriza después de que el presidente Biden para la construcción del muro que había quitado fondos al Pentágono y que muchas organizaciones ecologistas y defensoras de migrantes han criticado reiteradamente.

El expresidente también hizo mención a la prohibición de viajes que él mismo había impuesto a países de mayoría musulmana y que Joe Biden eliminó en su primera semana de mandato por considerarla discriminatoria.

Respecto a los refugiados, Trump criticó que su sucesor haya aumentado a 125,000 el cupo máximo de este año, que él había reducido a su mínimo histórico (15,000). El republicano comparó el cierre de restaurantes para prevenir la propagación del coronavirus con la admisión de más refugiados, pese a que ambas situaciones no están relacionadas.

El exmandatario sigue insistiendo en la falsa idea de que hubo fraude electoral en las elecciones de noviembre de 2020, a pesar de que quedó ampliamente demostrado que Biden ganó por más de seis millones de votos. Las declaraciones sin pruebas de Trump condujeron a que el 6 de enero de 2021, el día en el que el Congreso certificaba la victoria del demócrata, un grupo de sus partidarios asaltara violentamente el Capitolio.

“Es innegable” que “cambiaron las reglas electorales de manera ilegal”, dijo el expresidente, a pesar de que los tribunales han desmentido estas afirmaciones en varias ocasiones. También pronosticó que volvería a ganar a los demócratas “por tercera vez” en 2024, aunque en cualquier caso sería por segunda vez ya que solo los ganó en las elecciones presidenciales de 2016 contra Hillary Clinton.

Trump claims "it is undeniable" that election rules were "illegally changed" — the only problem being that the courts in fact denied it pic.twitter.com/UqlqHgqGIc

— Aaron Rupar (@atrupar) February 28, 2021