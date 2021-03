Bernie Sanders dice que presentará enmienda para subir el salario mínimo a $15/hora

El senador Bernie Sanders (independiente por Vermont) anunció el lunes que planea presentar esta semana una enmienda al proyecto de ley de recuperación económica para subir el salario mínimo a $15 dólares la hora, una propuesta que incluyó el presidente Joe Biden en su paquete de estímulo.

El compromiso del senador, que ha abogado fervientemente por el incremento, llega cuatro días de que la parlamentaria del Senado dictaminara que la disposición para aumentar el salario mínimo no se puede incluir en el paquete de ayuda COVID-19, que se pretende aprobar con la reconciliación presupuestaria.

Con este proceso legislativo, se requiere una mayoría simple de 51 votos, en lugar de los 60 votos habitualmente necesarios para aprobar una legislación de gran calado. Estos números permitirían a los demócratas sacar adelante el paquete de estímulo sin el respaldo de los republicanos ya que la vicepresidenta Kamala Harris rompería el empate a 50 que hay en la Cámara Alta. Sin embargo, algunos demócratas conservadores tampoco están a favor de aumentar el salario mínimo.

Legisladores progresistas han pedido desautorizar a la parlamentaría que rechazó incluir la subida del salario mínimo en el proyecto de ley, pero el senador Dick Durbin (el número dos de los demócratas en el Senado) dijo que ese plan no funcionaría y que los progresistas tienen que “pensar muy seriamente en lidiar con el salario mínimo de manera diferente”, según The Hills.

Sanders dijo en un hilo de Twitter que cree que el Senado debe ignorar el consejo de la parlamentaria, que el cree “equivocado en varios aspectos”, pero reconoció que no estaba seguro que su opinión fuera mayoritaria en el caucus demócrata.

“Obviamente, tan pronto como podamos, debemos acabar con el filibuster que existe actualmente en el Senado de Estados Unidos”, añadió. El filibuster es la herramienta parlamentaria que impide que la mayor parte de grandes medidas pueda aprobarse por mayoría simple.

