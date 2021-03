“Acepten que es un chingón y punto”: otra estrella el deporte mexicano defiende al “Canelo” Álvarez

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Cómo le llovieron críticas al “Canelo” Álvarez luego de su pelea con Avni Yildirim; es un hecho que el turco no traía el nivel que un retador a la corona mundial necesita , pero para muchos, el mexicano es el menos culpable pues a él “le ponen” a los rivales.

El clavadista extremo Jonathan Paredes es justamente de estos que piensan que a “Canelo” solo se le crítica por ser mexicano y también salió al quite en redes sociales defendiendo al Campeón Mundial súper mediano.

Y si dejan en paz al @Canelo y aceptan que es un chingón y punto? A mi me encantaría ganar siempre y no me gustaría que me criticaran por ganar, dejemos a los nuestros en paz. — Jonathan Paredes (@WallsJonathan) March 2, 2021

“Y si dejan en paz al @Canelo y aceptan que es un chingón y punto? A mí me encantaría ganar siempre y no me gustaría que me criticaran por ganar, dejemos a los nuestros en paz” escribió en su cuenta de Twitter el Campeón Mundial de clavados de altura.

“Es lo que dije el otro día, si gano rápido, porque gano rápido, si me voy a decisión, porque me voy a decisión… entonces, nunca los tengo contentos pero la verdad es que me vale madre” fueron las declaraciones de Álvarez terminando la pelea, dejando claro que está harto de las críticas y según él, se le resbalan.