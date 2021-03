La acción “cínica” del gobernador Greg Abbott “matará texanos”; líderes critican la apertura del estado

TEXAS – Líderes alrededor de Texas criticaron este miércoles el anuncio del gobernador Greg Abbott de remover la orden obligatoria de usar tapabocas y abrir al 100% los negocios.

El líder del Partido Demócrata en Texas, Gilberto Hinojosa, dijo que la acción de Abbott “matará texanos”.

“Es tiempo de abrir a Texas al 100%”, dijo que el gobernador este martes señalando el relajamiento de las restricciones implementadas para tratar de evitar la propagación del COVID-19.

Efectivo el próximo miércoles, todos los negocios de todo tipo están permitidos a abrir al 100 por ciento y la orden de usar tapabocas queda eliminada como parte de la orden ejecutiva anunciada por el mandatario.

Hinojosa dijo en una carta que la decisión del gobernador republicano es “extraordinariamente peligrosa”.

Mientras que el gobernador admitió que el virus sigue presente, insistió en que Texas se encuentra mejor preparado para combatir el COVID-19 que hace un año gracias a las vacunas y por los millones de texanos que se cuidan para mantenerse libre de contagios.

En la carta que escribió Hinojosa en respuesta al anuncio de Abbott, señala que solamente 6.5% de la población de Texas ha sido vacunada y que abrir el estado prematuramente solamente ayudará la propagación del virus.

En Houston, la ciudad más grande del estado y la cuarta más grande del país, el alcalde Sylvester Turner se mostró decepcionado de Abbott.

Every time we start moving in the right direction the Governor steps in and sets us back and makes all of our jobs harder. He minimizes the sacrifices of people and businesses. I just don’t get it. st

— Sylvester Turner (@SylvesterTurner) March 2, 2021