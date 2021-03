Policía retirado estaba en Las Vegas para hacer ‘hiking’; un extraño lo mató de un golpe en puente peatonal

Un policía retirado del estado de Connecticut que visitaba Las Vegas para hacer “hiking” murió la mañana del domingo como consecuencia de un letal puñetazo que recibió al bajar de un puente peatonal en el concurrido “Strip”.

Thomas Driscoll, de 57 años, caminaba acompañado de una mujer sobre un puente que cruza sobre Flamingo Road -entre los hoteles Bally’s y Cromwell- cuando un hombre les hizo un comentario. Instantes después, al bajar Driscoll del puente, el mismo hombre le esperaba para conectarle el violento golpe.

22NEWS FOLLOW UP: Tonight we're learning more about the Chicopee man who was killed after being attacked in Las Vegas. Thomas Driscoll, 57 was a retired CT Police Trooper. He hung up his badge after 22 years of service and was also stationed at Bradley Airport.

pc: CTP museum pic.twitter.com/73qrnIYFzH

— Ciara Speller (@CiaraSpeller) March 3, 2021