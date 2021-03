Qué quieren cambiar algunos demócratas en el paquete de estímulo económico

Senadores demócratas se reunieron con el presidente Joe Biden con la intención de lograr su respaldo a cambios que impulsan sobre el paquete de estímulo económico de $1.9 billones de dólares.

Aunque el presidente ha dicho estar abierto a negociaciones, su plan integral está en riesgo ante el empuje de miembros la bancada demócrata.

Hay tres asuntos que el ala más conservadora demócrata está impulsado, en el mismo tenor que los republicanos más reacios al proyecto: el alza al salario mínimo, la ayuda a gobiernos estatales y locales y el monto al bono de desempleo.

El senador Joe Manchin (West Virginia) es una de las voces más fuertes entre demócratas para hacer cambios sustanciales.

El proyecto incluye un bono de $400 dólares semanales al seguro de desempleo, pero un plan bipartidista lo califican de “excesivo”, por lo que sugieren reducir el monto a $300 dólares.

Ese podría ser uno de los mayores problemas para que el líder de la mayoría, Chuck Schumer (Nueva York), concrete su intención de poner a votación en el pleno el proyecto “lo antes posible”.

Aunque una decisión parlamentaria señaló que el incremento salarial a $15 dólares viola la “regla Byrd”, hay demócratas que defienden la propuesta.

El presidente del Comité de Prespuesto, Bernie Sanders (Vermont), confirmó que incluirá una enmienda en el proyecto de Reconciliación.

“Voy a proponer una enmienda para aumentar el ingreso mínimo a $15 dólares la hora”, dijo.

This week, as part of the reconciliation bill, I will be offering an amendment to raise the minimum wage to $15 an hour.

— Bernie Sanders (@SenSanders) March 2, 2021