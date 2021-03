Revelan mensaje de texto de Pamela Cabriales, la hispana asesinada en Denver, en caso de morir

La familia de Pamela Cabriales, la hispana de 32 años asesinada a tiros sin razón aparente en una calle de Denver, se ha comprometido a cuidar del hijo de la mujer ejecutada y también a luchar hasta el final para que se haga justicia.

Cabriales murió el 24 de febrero, cuatro días después de que recibiera al menos un disparo en la cabeza en un salvaje tiroteo cuando regresaba de una cena en el área del centro de Denver. Las autoridades dijeron que el cristal de la Range Rover que conducía tenía ocho hoyos de bala.

“Ella tenía un futuro muy brillante, muy brillante”, dijo Alex Cabriales, hermano de la víctima en una entrevista con NBC. “Fue un desafortunado acto de maldad y de inhumana crueldad”.

Family members of Pamela Cabriales make their plea for justice after @DenverDAsOffice announced Monday that a 14-year-old male juvenile and 18-year-old Neshan Johnson would be charged with her murder. Cabriales was shot Feb. 20 while sitting in her car. @CBSDenver @ConorMcCueTV pic.twitter.com/NDC1SLY5LK

— Robert G. (@_rgski) March 2, 2021