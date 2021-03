Fiscalía: un joven de 14 años mató a tiros a Pamela Cabriales, la agente de bienes raíces de Denver

Las autoridades de Denver han acusado formalmente a dos jóvenes por el asesinato de Pamela Cabriales, una agente de bienes raíces de 32 años de edad, en un despiadado ataque con armas de fuego ocurrido el 20 de febrero en el centro de la ciudad.

Además de Neshan Johnson, de 18 años, la Fiscalía del Distrito de Denver acusó por el crimen a un joven cuya identidad no fue hecha pública debido a que tiene una edad de 14 años, informó la fiscal Beth McCann.

El ataque con armas de fuego ocurrió cuando la mujer, madre de un niño de 6 años, manejaba su automóvil sobre la Avenida Colfax cerca de la autopista 25 luego de cenar con amistades.

Family members of Pamela Cabriales make their plea for justice after @DenverDAsOffice announced Monday that a 14-year-old male juvenile and 18-year-old Neshan Johnson would be charged with her murder. Cabriales was shot Feb. 20 while sitting in her car. @CBSDenver @ConorMcCueTV pic.twitter.com/NDC1SLY5LK

