AMLO anuncia plan para proteger a candidatos de amenazas del crimen organizado

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer la “Estrategia de protección en contexto electoral” para las próximas elecciones del 6 de junio, que serán las más grandes de la historia de México donde 21,000 cargos estarán en juego. La estrategia tiene como objetivo principal dar protección a los candidatos y que no sean intimidados por el crimen organizado.

“Que no los obliguen a declinar por amenazas, por intereses, por todo esto que se presenta en procesos electorales y queremos ahora enfrentarlo para que se garantice la libertad de todos”, expresó el mandatario mexicano en su conferencia de prensa matutina.

El 6 de junio próximo cerca de 94 millones de mexicanos tendrán la oportunidad de elegir a 500 diputados federales y 15 gobernadores de un total de 32 estados, 30 congresos estatales, 1,900 ayuntamientos, y otros miles de regidores y síndicos.

“Que sean los ciudadanos los que eligen, no los grupos de intereses creados, no la delincuencia organizada, no la delincuencia de cuello blanco, que no haya candidatos a modo, que no haya grandes electores, es decir, este va a ser, y hazte un lado si no atente a las consecuencias”, señaló.

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, precisó que la estrategia de protección a candidatos consiste en establecer mesas de trabajo entre autoridades judiciales y electorales, reforzar la seguridad en municipios de alto riesgo, y facilitar investigaciones y protección para candidatos amenazados.

“A más de tres meses de la jornada estamos trabajando para frenar el incremento de estos delitos porque las organizaciones criminales buscan fortalecer su operación mediante la intimidación y el aumento de su influencia política”, expresó la funcionaria en seguridad.

En el plan participarán la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Gobernación (Segob), las fiscalías, los partidos políticos, gobernadores y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

“Se heredó el partido de la delincuencia organizada y la delincuencia de cuello blanco. Hubo regiones del país donde decidían los candidatos y buscan actualmente seguir controlando mediante campañas de miedo”, mencionó Rosa Icela Rodríguez.

La funcionaria también informó que hasta el momento 64 políticos mexicanos han sido víctimas de homicidio en lo que va del proceso electoral, de septiembre de 2020 a febrero de 2021 y detalló que de los 73 delitos relacionados con violencia política más de la mitad han ocurrido en solo siete estados: Oaxaca, Guanajuato, Veracruz, Guerrero, Morelos, Baja California y Jalisco.

