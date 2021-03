Pareja hispana de Las Vegas es identificada en aparente caso de asesinato-suicidio

La oficina forense del Condado Clark, Nevada, identificó a una pareja de hispanos que fue encontrada sin vida por su hijo en un aparente caso de asesinato-suicidio ocurrido la mañana del miércoles en Las Vegas.

Yvette Lidia Mejía, de 49 años, y su esposo Ramón Elías Mejía Vidal, de 46, murieron el miércoles en su casa localizada en la cuadra 9200 de Park Street, en la comunidad de Mountains Edge en el sureste de Las Vegas.

De acuerdo con un vocero de la Policía, el joven hijo que vive en la misma casa despertó por el ruido de los disparos y al salir de su habitación encontró a su madre con una herida de arma de fuego en la parte de arriba de las escaleras de la casa, y a su padre abajo de las mismas escaleras también con una herida de bala. El joven llamó al 911.

On March 3rd, Homicide detectives responded to the scene of a murder-suicide. Click here for more: https://t.co/U0m83ppygG pic.twitter.com/VG9JoON3QK

