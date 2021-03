Algunos legisladores quieren impulsar cheques de estímulo mensuales de $2,000 mientras dure la pandemia

Cada vez son más los legisladores demócratas en el Congreso que proponen que los estadounidenses reciban $2,000 dólares mensuales hasta que la pandemia del Covid-19 termine, para que puedan hacer frente a los daños económicos que se han acumulado a largo de un año.

La diferencia entre el tercer cheque de estímulo que se discute en estos momentos en el Senado y el nuevo propuesto por los demócratas es que el de $1,400 solo se entregará una vez, mientras que el de $2,000 se entregaría cada mes y hasta que la economía se haya recuperado por completo.

Una de las promotoras de este estímulo es la representante demócrata Ilhan Omar, quien se manifestó a través de Twitter desde el mes pasado: “Necesitamos cheques recurrentes de $2,000 hasta el final de la pandemia. Me uní a @TimRyan, @MichaelDTubbs, Stephanie Bonin y Natalie Foster para impulsar pagos recurrentes de $2,000 para los estadounidenses hasta que la economía se recupere por completo”.

Last month I led a letter to the administration urging for monthly survival checks. This week nearly a dozen Senators join the demand with their own letter to Biden.

Many people are experiencing financial pain and we will continue to fight for relief. https://t.co/sx6Vhtfwyk

— Ilhan Omar (@IlhanMN) March 2, 2021