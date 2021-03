David Beckham arranca casting para su primer programa en Disney+

El exseleccionado inglés y ahora copropietario del Inter de Miami, David Beckham, continúa invirtiendo en nuevos negocios. Después de asociarse con una compañía de cosméticos derivados del cannabis y de vender a Netflix los derechos de su imagen para producir un documental de su vida, el exjugador del Manchester United tiene un nuevo proyecto en puerta y es con la plataforma de contenido Disney Plus.

El exfutbolista y empresario ha firmado un lucrativo contrato con la plataforma que, entre otras cosas, le llevará a protagonizar su propio programa para el gigante audiovisual. Según se desprende de la información a la que ha tenido acceso el diario The Sun, el citado espacio será de corte documental y deportivo, en el que el astro del balón ejercerá de mentor con un grupo de jóvenes aspirantes a futbolistas.

Fuentes cercanas a la producción han revelado que el proceso de casting ya se ha iniciado, concretamente en el barrio Hackney Marshes del este de Londres, y que su objetivo pasa por reclutar a un grupo de jóvenes promesas procedentes de algunas de las zonas menos favorecidas de la capital de Inglaterra. De esta forma, el espacio televisivo profundizará en la transformación que experimentan las vidas de estos chicos y chicas gracias al impulso que, para sus carreras deportivas, se desprende de la tutoría de Beckham.

Los mismos informantes señalan que fue la compañía quien propuso a David Beckham desarrollar este ilusionante proyecto televisivo, el cual encaja a la perfección en el compromiso que el exdelantero siempre ha mostrado hacia el fútbol base, así como en su deseo de formar y desarrollar a las nuevas generaciones de ciudadanos a través de los valores del deporte.

