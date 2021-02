David Beckham invierte en una compañía de cosméticos derivados del cannabis

Siguiendo de alguna forma el ejemplo de su esposa Victoria Beckham, quien lanzó hace unos meses su primera línea de productos de belleza bajo el paraguas de su marca de moda VB, el exfutbolista David Beckham ha querido meter cabeza en la lucrativa industria cosmética a través de su sociedad de inversión DB Ventures y en compañía de su principal socio empresarial, David Gardner.

El astro del balón ha optado para ello por una innovadora firma llamada Cellular Goods que no ha dejado de acumular éxitos en los últimos años gracias a un elemento distintivo que le diferencia de buena parte de sus competidores, el uso de extractos del cannabis en la fórmula de los artículos de belleza y salud que comercializa a través de su propia web, así como en asociación con cada vez más empresas distribuidoras. Aunque el capital que ha invertido el exdeportista británico en la compañía no es demasiado elevado, por lo pronto David ya forma parte de la junta de accionistas de la firma.

La trayectoria claramente ascendente en la que se encuentra Cellular Goods en dicho sector ha quedado patente en los últimos días con el anuncio realizado por su director gerente, Alexis Abraham, acerca de sus intentos de que la compañía empiece a cotizar en el principal mercado de valores del Reino Unido, la ‘London Stock Exchange’. A día de hoy, la firma podría entrar en liza con un valor inicial de 20 millones de libras que, a buen seguro, se verá incrementado con la venta privada de acciones que acaba de poner en marcha, con la que espera recibir ocho millones de libras adicionales.

💬"The appetite for cannabinoid products is huge and the biosynthetic cannabinoids we will be exclusively using are cleaner, greener, purer, and frankly the future.”-Alexis Abraham, CEO, Cellular Goods

