Kim Kardashian se toma con calma su divorcio con Kanye West, pero dicen que él quiere acabar con ella

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La estrella televisiva Kim Kardashian se está tomando con aparente calma los inevitables cambios vitales que se desprenden de su proceso de divorcio de Kanye West, el cual fue confirmado por la propia expareja hace solo unas semanas y del que, ahora, fuentes cercanas a la también empresaria aseguran que ninguna de las partes tiene prisa por materializarlo definitivamente.

Como ha publicado este viernes el portal de noticias E! News, la hija de Kris Jenner ya se siente una mujer divorciada desde hace meses, fundamentalmente desde que se mentalizara por completo de que su relación con el rapero, con el que tiene a sus cuatro retoños, se había convertido en un barco a la deriva. En ese sentido, que la justicia tarde mucho o poco en validar su regreso a la soltería no le quita el sueño tanto como la perspectiva de que sus pequeños y ella misma salgan reforzados del proceso.

“Kim Kardashian está bien, se está tomando las cosas paso a paso y no tiene necesidad de precipitarse“, ha señalado un informante al citado medio, añadiendo a continuación que la celebridad está relativamente tranquila al haber pactado previamente con su exmarido las líneas generales de la situación que definirá su futuro por separado. De hecho, su equipo de colaboradores habría dedicado buena parte de su tiempo estos días a negociar la celebración de una posible entrevista con Oprah Winfrey, en la que Kim se sinceraría como nunca sobre los entresijos de su vida sentimental.

Sin embargo, hay quienes aseguran que el rapero está listo para destruir a su ex esposa. Y es que parece que la relación no terminó del todo bien. Algunos también creen que esto se debe al comportamiento volátil del cantante. Aunque también seria aconsejable que Kim Kardashian tenga cuidado y cuide su imagen, que hasta incluso llegue a algún acuerdo durante el divorcio para que Kanye no pueda hacer uso de su nombre ni hacer alusión a ella durante a través de su música. Sólo tiene que recordar lo que éste ya le hizo a Taylor Swift. Así que si no quiere ver su nombre arrastrado por el barro, entonces tal vez deba cuidarse mucho las espaldas ahora, que él ya no es más parte de su famoso clan. Sobre todo porque afirman algunas voces que el rapero planea exponer el verdadero rostro de Kim y así destruir su imagen y vengarse de ella.