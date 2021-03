Programa de California que otorga estipendios de $500 sin ataduras da resultado, según un estudio

Un experimento de ingreso básico universal de alto perfil en Stockton, California, que otorgó a residentes seleccionados al azar $500 dólares por mes durante dos años sin condiciones, mejoró considerablemente las perspectivas laborales, la estabilidad financiera y el bienestar general de los participantes, según un estudio del primer año del programa recientemente publicado.

La Demostración de Empoderamiento Económico de Stockton, o SEED, fue fundada en febrero de 2019 por el entonces alcalde Michael Tubbs y financiada por donantes, incluido el Proyecto de Seguridad Económica.

El experimento le dio a 125 personas que viven en vecindarios iguales o inferiores al ingreso familiar promedio de Stockton, el estipendio mensual incondicional.

Un estudio del período de febrero de 2019 a febrero de 2020, realizado por un equipo de investigadores independientes, determinó que el empleo a tiempo completo aumentó entre quienes recibieron los ingresos garantizados y que mejoró su salud financiera, física y emocional.

“El año pasado nos ha demostrado que demasiadas personas vivían en el borde financiero y fueron empujadas fuera por COVID-19”, dijo Tubbs en un comunicado. “SEED les dio a las personas la dignidad de tomar sus propias decisiones, la capacidad de vivir a la altura de su potencial y una estabilidad económica mejorada en medio de la agitación de la pandemia”.

