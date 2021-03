“¿Qué Kate, perdón?”: Aarón Díaz prefiere no recordar a Kate del Castillo

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Aarón Díaz ya no quiere recordar su pasado con Kate Del Castillo, con quien compartió su vida en un matrimonio que duró más de dos años, así lo demostró el actor en una reciente entrevista.

A 10 años de su separación, el actor causó polémica por la inesperada reacción que tuvo al ser cuestionado sobre su exesposa, la famosa actriz mexicana Kate del Castillo, a quien fingió no recordar.

Toso sucedió durante una entrevista en el programa de YouTube ‘Chisme En Vivo’, en donde la conductora le preguntó si próximamente se le podría ver trabajando con Kate, ahora que cuenta con su propia casa productora; a lo que el actor respondió: “¿Qué Kate, perdón?“.

Aunque la entrevistadora decidió aclarar que se refería a su ex, el famoso evidenció su falta de interés, asegurando que eso no es posible que ocurra, y que inclusive, ya ni había escuchado su nombre.

“Imagínate, ya pasó más de una década que ni siquiera escuchaba el nombre, entonces no creo. No esperen eso“, dijo Díaz.

Tras las polémicas declaraciones, el conductor Javier Ceriani lo acusó de ser un “grosero”, mientras que Elisa Beristain lo llamó “ardido” y reveló algunos detalles de la boda religiosa de la pareja de actores que se llevó a cabo en septiembre de 2009 en el rancho de la familia de la actriz ubicado en San Miguel de Allende, Guanajuato.

“Esa boda estaba llena de amor. Como una sorpresa invitamos a Jenni Rivera para que fuera a cantarles en la boda, fue una sorpresa muy padre, pero, mira debe estar ardido porque Kate le dijo bien claro: ‘Te me vas de la casa’ y él así como que decía: ‘Yo de aquí no me voy, a mí me gusta esta casita’, pues ella la había comprado. ¡Si bien que la amabas Aarón, no la niegues!“, dijo la periodista.