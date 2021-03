Hija de Ricardo Crespo reaparece en redes sociales para exigir respeto y responder a quienes la critican

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El pasado 16 de febrero se dio a conocer la detención del actor Ricardo Crespo, acusado de abuso sexual en contra de su hija de 14 años, quien finalmente decidió hablar del polémico tema a través de sus redes sociales.

Aunque el 2 de marzo canceló de último momento su participación en la conferencia que ofrecería en la Cámara de Diputados de México para hablar sobre la violencia de género y el supuesto abuso sexual que sufrió desde que tenía 5 años, Valentina Crespo decidió romper el silencio en una transmisión en vivo con sus seguidores de Instagram, en donde enfrentó a quienes la critican por continuar con su actividad dentro de las redes sociales y mostrarse sonriente en medio de la complicada situación que atraviesa.

“Obviamente estoy no bien, pero esta semana ha sido mejor, y no significa que porque estoy haciendo un live (piensen): ‘Ah, entonces está pasando por un momento malo y ya está haciendo un live y está sonriendo’“, explicó la joven.

La grabación que circula en otros perfiles dentro de la misma red social, la hija del ex Garibaldi aseguró que el hecho de atravesar por momentos difíciles, no quiere decir que deba permanecer todo el tiempo deprimida: “No porque esté pasando por un momento malo no significa que van a haber días buenos, porque no todo el tiempo voy a estar deprimida en la cama, no“, agregó.

La menor exigió respeto y pidió no ser juzgada por sonreír en las publicaciones que comparte dentro de su perfil social:

“No empiecen a decir: ‘¿Por qué haces un live si estás tan triste y estás pasando por un mal momento, por qué subes una historia sonriendo?’ pueden ver a mucha gente que se queda deprimida en su cama sin salir adelante y también es entendible“, detalló.

Además de esta reciente aparición, circula un nuevo video que compartió Valentina en su cuenta de TikTok el mes de agosto de 2020, en donde llorando, habla del silencio que debe de guardar para evitar problemas.

“Crees que puedes lastimar mis feelings (sentimientos). Mi mamá no me ha preguntado cómo me siento, ni cómo estoy o si tengo que llorar siempre en silencio para no causarle más problemas“, es el texto que se lee sobre la grabación.