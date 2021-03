Biden: los estadounidenses comenzarán a recibir sus cheques de estímulo de $1,400 este mes

El presidente Joe Biden anunció el sábado que los estadounidenses comenzarán a recibir sus cheques de estímulo este mes, después de que los demócratas del Senado aprobaran su paquete de estímulo de $.,9 billones de dólares.

“Este plan hará que los cheques salgan por la puerta, a partir de este mes, para el pueblo estadounidense que necesita tan desesperadamente la ayuda, muchos de los cuales están acostados en la cama por la noche, mirando al techo y preguntándose: ‘¿Perderé mi trabajo, si no lo he perdido todavía? ¿Perderé mi seguro? ¿Perderé mi casa?'”, dijo Biden.

En sus comentarios desde la Casa Blanca, Biden señaló que había prometido cuando asumió el cargo en enero que “la ayuda estaba en camino” y que la aprobación del paquete de estímulo era un esfuerzo por cumplir esa promesa.

