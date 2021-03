Descubren que la Luna tiene una cola que envía sus rayos hacia la Tierra

La Luna tiene una cola “parecida a un cometa” hecha de millones de átomos de sodio, informaron esta semana los científicos que la descubrieron.

Mientras que la superficie lunar es golpeada por el viento solar, los fotones ultravioleta y los meteoritos, los átomos liberados por el impacto son empujados por la ligera presión hacia “una larga cola parecida a un cometa” frente al Sol, según un estudio publicado el miércoles en el Journal of Geophysical Research : Planets.

“Cerca de [una] Luna Nueva, estos átomos se encuentran con la gravedad de la Tierra y se ‘enfocan’ en un rayo de densidad mejorada”, escribieron en su resumen los astrofísicos de la Universidad de Boston, según el reporte de Fox News.

Cuando la Luna Nueva se desplaza entre la Tierra y el Sol, la “cola” se dispara alrededor de la atmósfera de la Tierra y también hacia el espacio. Las imágenes captada por los investigadores puede verse en este tuit:

NEW article in press: The Moon has a comet-like Sodium tail that once a month, thanks to the alignment of Sun, Moon and Earth, focuses into a point in the sky.

Learn more in Baumgardner et al. (2021): https://t.co/Iknan9E9QG #AGUPubs pic.twitter.com/Pd89o3WrcG

— JGR-Planets (@jgrplanets) February 23, 2021