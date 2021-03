Video capta cuando varios atacantes le destruyen su carrito de elotes a vendedora ambulante de Sacramento

La comunidad hispana en Sacramento y en general en California se encuentra indignada tras circular un video en el que se ve cuando una joven vendedora de elotes es asaltada y ofendida por un grupo de personas.

El video muestra cómo los atacantes, todos ellos afroamericanos, se roban mercancía de la vendedora ambulante identificada como Edith Barrales, le lanzan objetos y le derriban su carrito con una patada. Luego regresan a un auto de lujo y se marchan.

El incidente ocurrió el 27 de febrero en Franklin Blvd. y 21st Avenue., en el sur de Sacramento

Street vendor, Edith Bárrales, in Sacramento, CA gets harassed by a whole family, and gets her cart full with food thrown on the ground. Twitter folks, do your thing and Re-tweet this and let’s find this family pic.twitter.com/87qgrxs1V6

— el vale (@elvale_1) March 4, 2021