Club nocturno planea “fiesta” sin mascarillas en Houston; festejarían que ya no es obligatorio usar tapabocas

HOUSTON – Líderes locales y estatales han manifestado su preocupación por una fiesta planeada para este miércoles en un club nocturno de Houston donde se le invita al público presentarse sin tapabocas y celebrar que en Texas ya no será obligatorio portar mascarillas a partir del 10 de marzo.

El evento promovido por el club Concrete Cowboy ha sido compartido en las redes sociales con el nombre “Mask Off Party”.

“Tener una fiesta sin tapabocas en medio de la ciudad que tiene el gran potencial de propagar el COVID-19 no solamente es irresponsable pero mortal”, dijo Ann Johnson, representante estatal del distrito 134. La fiesta ha sido programada para el día que entra en efecto la orden del gobernador Greg Abbott que remueve la restricción del uso de mascarilla.

So this will be happening at bars and clubs across #Texas, filled to 100% capacity, starting next Wednesday. “Mask off parties” in packed venues. As a front-line #Covid physician, I’m angry and terrified. #MaskUpTexas @SylvesterTurner @LinaHidalgoTX @texmed pic.twitter.com/iwMgk2j7um

— Heather #Vaccinated Haq, MD, MHS, FAAP (@heather_haq) March 6, 2021