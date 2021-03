Qué problemas podría enfrentar el tercer cheque de estímulo en la Cámara de Representantes

El líder demócrata en la Cámara, Steny Hoyer (Maryland), indicó que el martes el Plan de Rescate Estadounidense será enviado a votación ante el pleno.

“El martes, la Cámara considerará la versión enmendada del Plan de Rescate Estadounidense del Senado, de modo que podamos enviar este proyecto de ley al presidente Biden para su firma a principios de la próxima semana”, dijo en un comunicado.

A pesar de los demócratas tienen mayoría en la Cámara, la presidenta Nancy Pelosi (California), podría enfrentar problemas para integrar a todos los miembros de su bancada, sobre todo después de ajustes al proyecto original sobre el envío de cheques de $1,400 dólares.

También deberá contener la oleada de críticas de republicanos que se esperan. El líder de la minoría, Kevin McCarthy (California), no ha cambiado su postura de que este proyecto es “una recompensa Pelosi” y asegura que plan impulsado por el presidente Joe Biden solamente destina el 9% de los fondos a la lucha contra COVID-19, pero el republicano no toma en consideración las consecuencias económicas causadas por la pandemia.

Del lado demócrata, la representante Bonnie Watson Coleman (Nueva Jersey) criticó que se descartara el incremento salarial a $15 dólares, además de reducir a $300 dólares el bono semanal al seguro de desempleo.

“¿Qué estamos haciendo aquí? Estoy francamente disgustada con algunos de mis colegas y me pregunto si puedo apoyar esta ley”, escribió. “¿Qué está haciendo el Partido del Pueblo cuando, en lugar de poner todo nuestro esfuerzo en ayudar a las familias trabajadoras que luchan, estamos discutiendo sobre formas de dejarlas a un lado?”

