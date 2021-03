Arizona autoriza uso de matrícula consular mexicana como identificación oficial

El gobernador de Arizona, Doug Ducey, firmó una legislación estatal que autoriza el uso de la matrícula consular mexicana como una forma de identificación oficial en el estado.

“Estoy agradecido por el apoyo bipartidista a esta legislación que aumenta la seguridad pública ofreciendo una forma segura y confiable de identificación que será aceptada en Arizona”, dijo Ducey en una misiva enviada a la secretaria de Estado de Arizona, Katie Hobbs, informándole sobre su decisión.

I'm grateful to the bipartisan majority of legislators who supported this policy that enhances public safety by offering a secure, reliable form of identification to be accepted in Arizona. https://t.co/YZkuPfmKOP

