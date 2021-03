La variante del COVID-19 del Reino Unido está presente en las aguas negras de Houston

TEXAS – Las autoridades locales advirtieron que una de las variantes del COVID-19 se está esparciendo rápidamente por la ciudad porque en la mayoría de las plantas de tratamiento de agua de la ciudad el virus está apareciendo notoriamente, según los más recientes análisis.

El alcalde de Houston, Sylvester Turner, anunció que la variante del COVID-19 del Reino Unido está presente en 31 de las 39 plantas de tratamiento de aguas residuales.

Turner dijo que las muestras fueron colectadas el pasado 22 de febrero.

“La prevalencia de la variante del Reino Unido en nuestras aguas residuales muestra que esta se está esparciendo activamente por la ciudad”, dijo el doctor David Persse, jefe médico de la ciudad

Turner hizo un llamado a la comunidad para que se haga la prueba de COVID-19, sobre todo, ahora que entrará la orden de no usar cubrebocas en Texas a partir de este miércoles.

.@HoustonHealth Department leaders and others provide new information on #COVID19 vaccinations and the amount of virus found in @HouPublicWorks Wastewater Treatment Plants.https://t.co/qlfLQiGQSr

— Sylvester Turner (@SylvesterTurner) March 8, 2021