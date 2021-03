Amenazan con echarle la migra a un restaurante mexicano que exige el uso de mascarilla en Houston

TEXAS – Cuando la pandemia comenzó y dueños de restaurantes enfrentaron decisiones complicadas, la familia propietaria de Picos, un restaurante mexicano en Houston, rápido buscaron alternativas para seguir compartiendo sus platillos latinos – desde vendiendo margaritas para llevar hasta instalar un mariachi en el área donde clientes levantan sus órdenes para llevar.

Durante la semana que el gobernador de Texas Greg Abbott dijo que removería la orden de usar mascarilla, cuando la mayoría de texanos aún no han sido vacunados, la decisión complicada de seguir exigiendo el uso de mascarilla ha caído sobre los dueños de restaurantes. Picos anunció que continuaría requiriendo que sus clientes usen mascarillas en el establecimiento.

Luego de un año tan complicado la reacción a su decisión fue inesperada y dolorosa, según Mónica Richards, copropietaria de Picos. Varias personas mandaron mensajes de odio en las redes sociales y llamaron al restaurante amenazando con llamar a las autoridades de inmigración para reportar que había trabajadores indocumentados laborando en el restaurante.

“Fue horroroso”, dijo Richards. “La gente no entiende lo difícil que es estar en la industria y lo difícil que ha sido todo lo que hemos atravesado durante COVID. Para que personas sean negativas con nosotros por querer mantenernos seguros, para que esto no continué, simplemente no tiene sentido”, agregó Richards.

Owner of @picosrestaurant says they've gotten some unpleasant messages from people after they said they would continue to follow the @CDCgov guidelines. Fortunately they've also gotten overwhelming support. Story on @KHOU pic.twitter.com/ZnwT0NY3TX

— Anayeli Ruiz (@AnayeliNews) March 6, 2021