Lluvia y nieve llegan al sur de California; miércoles y jueves serán los días con mayor precipitación

Luego de otro invierno con marcada escasez de lluvias en California, los expertos dijeron que una serie de lluvias comenzará desde la noche del martes en el sur del estado y que miércoles y jueves serán días pasados por agua y tal vez granizo en el área de Los Ángeles.

El aire frío se sintió desde temprano este martes en el área de Los Ángeles, mientras los nubarrones de tormenta empezaban a formarse encima de las zonas montañosas.

The rain is on track for tonight and Wednesday. Here are the latest estimated start times, though a few showers could start earlier. Significant snow impacts to mountain roads and slippery urban roads expected. Drive with care. #cawx #LARain pic.twitter.com/vhOtN3BR9a

En las zonas montañosas de la región se esperan entre 6 y 12 pulgadas de nieve durante la semana.

El Condado de Los Ángeles extendió una alerta de clima frío para el Valle Antelope -en el norte del condado angelino- y las montañas hasta el sábado. La temperatura podría caer por debajo de los cero grados Centígrados (32 F).

En las costas se esperan mareas altas y fuertes corrientes que pueden complicar la navegación en botes y barcos.

Las lluvias son producto de una tormenta invernal que ya trajo precipitación al área de la Bahía de San Francisco este martes.

Did somebody say radar update?

…

Well here it is!

Rain continues to move inland with more showers building off the coast. Expect more widespread rainfall this evening and into the late night! pic.twitter.com/V7sE6Qszb2

— NWS Bay Area (@NWSBayArea) March 9, 2021