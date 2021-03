Alcanzan acuerdo tentativo para reabrir escuelas de Los Ángeles a mediados de abril

Los estudiantes de Los Ángeles están más cerca de volver a la formación presencial a mediados de abril después de que este martes se alcanzara un acuerdo tentativo entre el sindicato de maestros y el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD, por sus siglas en inglés).

El acuerdo establece parámetros de seguridad para volver a las escueles y una programación muy diferente en la que aún tendrá mucho peso el aprendizaje en línea. El llamado modelo híbrido contempla que los alumnos realicen sus estudios de manera presencial durante parte de la semana y continúen su formación de manera virtual el resto del tiempo.

Las familias seguirán teniendo la opción de que los estudiantes continúen con la formación a distancia a tiempo completo. El distrito está trabajando para crear un equipo de operaciones y una línea directa para ayudar a responder cualquier pregunta que puedan tener durante las próximas semanas tanto las familias como el personal educativo.

La presidenta del sindicato UTLA, Cecily-Myart Cruz, dijo en un comunicado que el acuerdo da garantías y seguridad. “Nos complace anunciar que hemos alcanzado un acuerdo tentativo con @LASchools para una vuelta a las escuelas segura, saludable y basada en la ciencia”, publicó en Twitter el sindicato.

