Chef Yisus a punto de comenzar ‘Mira Quién Baila’ se lo dedica a su madre: “Va a ser gran compañía para mí en cada baile”

Este domingo 14 de marzo a las 8/7 Pm por Univision, Chef Yisus Díaz, volverá a pisar la pista de ‘Mira Quién Baila All Stars’, pero ya no como invitado, sino como uno más de las celebridades de este temporada 2021. Lo que nunca imaginó que quien tanto soñaba con verlo ahí, su madre, quien falleció el sábado pasado, no estaría para acompañarlo físicamente.

Sin embargo, con el espíritu optimista y la fuerza guerrera que le enseño ella con su ejemplo, Yisus entrará a la pista sabiendo que no estará solo, que ahí lo acompañará doña Gloria: “Va a ser gran compañía para mí en cada baile”.

En exclusiva hablamos con el chef de ‘Despierta América’, quien nos da detalles de lo que está viviendo al cumplir el sueño de estar en el reality de Univision, y el gran dolor de perder a su madre.

“Papá Dios ha sido muy noble conmigo y se va dando cuenta, quizás, de los deseos de uno… Se va dando cuenta que, quizás, uno va en esa misma dirección siempre sin rendirse”, nos cuenta Yisus quien responde con valentía, pero sin poder disimular su cara de tristeza.

Tal como te contamos, participar de ‘Mira Quién Baila All Stars’, era un sueño para Yisus, algo con lo que comenzó a fantasear hace 3 años y que deseo aun más cuando en la última temporada se unió al team de Adrián Lastra por una gala. Pero, como él mismo nos dice, una cosa es preparar un baile y otra distinta es estar dentro del programa.

“Un poquitico más duro de lo que me esperaba físicamente… Cuando participas tienes que aprenderte dos y hasta tres, se triplica el volumen de trabajo, pero fuera de eso, la experiencia que había tenido anteriormente me ayuda mucho”, nos confiesa Yisus.

La constancia, y el enfocarse desde el primer día asegura que son las claves que ha encontrado para seguir pese al cansancio físico y mental, y también la aventura y complicidad de una temporada especial donde todos los competidores pertenece a diferentes shows de Univision.

“La gran mayoría somos amigos, y los que no somos de la misma cadena y hemos escuchado hablar unos de otros. Es como una relación de hermanos, primos, que es entre sano y vicioso, entonces hay apuestas, qué va a pasar si pierdes, en tu programa no van a aceptar que pierdas, ese picantico”, cuenta Yisus entre bromas.

Desde que Yisus llegó a conquistar los corazones en ‘Despierta América’, ha dejado claro que su familia es su motor, hoy le falta el corazón de ese motor, por lo menos de manera física y así explica cómo se apoya en los suyos:

“Para mí mi familia es mi gran motor, las que están aquí y las que lamentáblemente ya no están más… Para mis niñas va a ser un gran ejemplo, no solo porque me estoy parando ahí a hacer algo que nunca había hecho, sino porque se van a dar cuenta, más delante, de que lo hicimos por la abuelita también, de que tenemos esa gran inspiración, no nos echamos hacia atrás, sino que más bien nos dio un impulso extra, así que mi familia, la presente y no, va a ser el 95% de ‘Mira Quién Baila’”.

El sueño de doña Gloria era verlo bailar en ‘Mira Quién Baila‘, desde el día que su hijo se lo compartió en secreto, para ella fue una alegría y un logro más del más pequeño de sus ‘bebés’, la que tan orgullosa le tenía. Y así comparte Yisus, con lo que él se queda.

“Eso lo siento desde ya y va a ser gran compañía para mí en cada baile, ella me lo expresó desde siempre. Desde que me dieron la noticia de que iba a ser invitado se contentó muchísimo, y ya cuando eres padre te das cuenta lo importante que es cuando vez a un hijo expresándose en algo, sea lo que sea, artísticamente más, cuando lo ves tocando un instrumento, practicando un deporte… Yo veo a mis hijas bailando algo de Youtube y ya me emociono, me paro, quiero que les salga bonito, entonces saber que eso es lo que sintió mi mamá y poder hacerlo y complacerla es priceless”, asegura.

Sin embargo, luego de lo sucedido muchos se preguntaron si Yisus, ¿sería capaz de seguir en la competencia, o abandonaría antes de comenzar?

“Yo individualmente siempre pensé en que iba a seguir, en que iba a venir, que iba dar mi 100% y darlo todo para ganar y darle ese regalo a mi mamá, sí pensaba un poco más en mi familia, en mi papá, en mis hermanos… Llegué a pensar: ‘¿Será sano que yo me ausente por largas horas o que no esté con ellos día y noche como se necesita en este momento?’… Pero ellos mismos me dijeron que ese era el deseo de mi mamá y que iba a ser una belleza yo poder continuar en el show y darle ese orgullo que tanto pidió en vida“, confirmó de esta manera que sí, que estará hasta el final.

Y por eso, este domingo promete dejarlo todo en la pista en donde le tocará enfrentarse a Tony Dandrades bailando una salsa por la fundación que eligió: Niños For Kids, justamente en honor a sus hijas y como papá, hacer su aporte para algún día cumplir el sueño de que ningún niño pase necesidades por falta de recursos.

