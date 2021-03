El capitán de Chivas revela que Amaury Vergara confrontó al equipo hace unas semanas 

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El capitán de Chivas, Jesús Molina, confirmó lo que se había rumorado: Hace algunas semanas Amaury Vergara se reunió con el plantel para decirles que no podían seguir con malos resultados y exigirles elevar el nivel.

Eso sí, Molina aclaró que más que un regaño, la plática fue encaminada a mostrar su apoyo e instarlos a tener mejores actuaciones, toda vez que tuvieron que pasar cuatro jornadas para que Chivas ganara en el torneo.

“Amaury a pesar de su corta edad es un presidente que genera buena vibra, es tan joven que siempre nos está apoyando, obviamente que este torneo no ha sido lo que se esperaba y habló con nosotros hace dos, tres semanas, un mes, no recuerdo muy bien. No sé si regaño, porque fue más bien con la intención de dar un apoyo, pero si nos exigió, si nos confrontó y si nos dejó claro que este torneo tenía que ser bueno, que no podía ser malo y que tenía que ser como lo veníamos haciéndolo el torneo anterior que terminamos en Semifinales, en sexto lugar de la tabla, que no podemos tener esos altibajos tan marcados. No podemos quedar marcados haciendo malos torneos en Chivas, tu carrera repunta y quedas en la historia de esta institución”, dijo Molina en entrevista con TUDN.

El capitán del Rebaño de paso desmintió los rumores que indicaban un rompimiento en el vestidor del Rebaño.

“No para nada, hay un grupo exageradamente noble nos falta ser mas insistentes. Nos respetamos de más entre nosotros mismos, hay que ser más cabrones, lo había dicho anteriormente. A pesar de los malos resultados siempre jalamos todo parejo, nos exigimos, nos decimos las cosas de frente, tratando de ver por el bien del grupo. Se exagera un poco cuando hay un roce, pero siempre por el bien del equipo, poniendo lo mejor de cada uno por el bien del grupo”.

Relacionado: El ‘Bofo’ Bautista le entra al Clásico y arremete contra Oribe Peralta y otros jugadores de Chivas

Calienta el clásico: Raúl Gudiño asegura que en Chivas “van a salir a matar” al América