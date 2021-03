Todos a la escuela, LAUSD y el sindicato llegan a un acuerdo

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Ante la pronta reapertura de los campuses escolares del segundo distrito más grande de la nación, padres de familia en Los Ángeles tienen sentimientos encontrados sobre la decisión.

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) planea reanudaría las clases en persona a mediados de abril para los estudiantes de preescolar y primaria, y para fines de abril para los estudiantes de secundaria.

El anuncio fue hecho el martes por la noche por el superintendente del LAUSD, Austin Beutner y la presidenta de Unión de Profesores de Los Ángeles (UTLA), Cecily Myart-Cruz.

El acuerdo prevé la reapertura de las escuelas cuando Los Ángeles pase del actual nivel morado (el de mayores restricciones) al nivel rojo, al que se espera que el condado más poblado de EE.UU. llegue en las próximas semanas.

Para el regreso a clases todo el personal debe haber tenido acceso a la vacuna contra la COVID-19 y las escuelas se deben mantener limpias y seguras, subraya el preacuerdo.

Sandra García, madre de un estudiante del último año en la preparatoria Bravo en el este de Los Ángeles, dijo que aunque le preocupa que los estudiantes regresen sin estar vacunados, también ha notado que las clases en persona son muy importantes.

“Siento que en línea no aprenden igual estando en la casa”, dijo García. “Yo veo por ejemplo en las matemáticas, él tiene más problemas y no es lo mismo que si tuviera al maestro en persona. Sería más fácil”.

García dijo que su familia ya resultó contagiada del virus en diciembre. Pese a que los síntomas fueron ligeros, sí le preocupa que vuelvan a infectarse.

“Los estudiantes están ansiosos de ver a sus amigos y se van a quitar la máscara, como que no tienen mucho control para seguir las reglas”, añadió. “Si no tienen una vacuna van a estar yendo y viniendo y no están protegidos al cien por ciento”.

Por su parte Martha Cerna, quien tiene un hijo en el grado nueve en la preparatoria South Gate y otro en el cuarto grado, en la primaria San Gabriel en South Gate, dijo que no está de acuerdo en el regreso a clases en persona.

Cerna argumentó que por ahora el LAUSD y el sindicato de maestros están acordando regresar porque ellos ya están vacunados pero no están pensando en las familias de los estudiantes.

“Va a llegar algún estudiante y va a infectar a otros”, dijo Cerna. “Nosotros en casa nos estamos cuidando mucho pero no todos lo están haciendo”.

Cerna subrayó que en su caso le preocupa más, ya que ella padece de diabetes, alta presión y está esperando resultados de un posible cáncer en la matriz. Si sus hijos se enferman, ella se vería obligada a cuidarlos poniendo su propia salud en riesgo.

“Por ahora no me puedo quejar de la educación en línea, veo que les dejan más proyectos y les dan buenos programas”, dijo Cerna.

Rosalía Sánchez tiene tres hijos; uno en la primaria, otro en la escuela intermedia y una más en el grado 10 de la preparatoria Esteban Torres en el este de Los Ángeles. Ella dijo que no le encuentra sentido a que los estudiantes regresen a clases a estas alturas de la pandemia. Ella cree que si los jóvenes regresan a clases presenciales, entonces puede surgir nuevamente el contagio en grandes números.

“No entiendo cual es la prisa por regresar, deberían de esperar al próximo semestre”, dijo Sánchez.

Sánchez dijo que en el hogar son extremadamente cautelosos porque su segundo hijo tuvo una operación de corazón abierto el año pasado y tratan de evitar el contagio a todo momento.

“Yo soy la única que sale a hacer los mandados y me ha funcionado hasta ahora”, dijo Sánchez. “Ya estamos listos para vacunarnos. Hemos visto a conocidos que lo han hecho y nos sentimos más seguros”.

Acuerdo

El acuerdo que tiene grandes probabilidades de ser aprobado, prevé un “modelo híbrido” que combina clases en línea e instrucción personal mientras se adhiere a las pautas estatales y locales para que los estudiantes permanezcan en pequeños grupos estables.

De acuerdo a las pautas estatales, las escuelas del condado de Los Ángeles del jardín de niños al sexto grado ya pueden reabrir. Las escuelas de los grados 7 a 12 podrán reabrir para clases presenciales una vez que el condado avance al nivel “rojo” del plan de reapertura económica del estado. Eso podría suceder tan pronto como este fin de semana.

Beutner y Myart-Cruz dijeron en un comunicado que el acuerdo está logrando un conjunto de objetivos compartidos que incluye el más alto nivel de seguridad contra el COVID-19, la reducción continúa del virus en las comunidades a las que sirven y el acceso a las vacunas para el personal escolar.

Mónica García, de la Junta Escolar, y quien representa una de las áreas más afectadas por el contagio del virus (este de Los Ángeles), dijo que en el 53 aniversario de las huelgas por los derechos educativos del Este de la ciudad, y a un año del cierre de las escuelas por la pandemia, estaba conforme con el acuerdo alcanzado entre UTLA y LAUSD.

“Hemos soportado mucho y hemos aprendido mucho sobre la constante demanda de nuestra comunidad para el acceso y oportunidades para que todos los estudiantes tengan éxito”, dijo García.

Una vez aprobado el acuerdo, este estaría vigente hasta el 30 de junio del 2021.

Apoyo económico

El gobernador de California, Gavin Newsom, y la Legislatura del estado destinaron el viernes pasado un paquete de 6,600 millones de dólares que ofrece incentivos para que las escuelas reanuden la educación en persona hasta el segundo grado antes del 1 de abril; además proporciona fondos para ayudar a recuperar el aprendizaje perdido durante la pandemia.

Los fondos se destinarán en su mayor parte a mejorar la seguridad para prevenir contagios, como sistemas de ventilación y equipo de protección.

Unos 4,600 millones del paquete financiarán oportunidades de aprendizaje ampliadas, como escuela de verano, tutoría y servicios de salud mental.

La propuesta no ordena la reapertura de las escuelas, pero aquellas que no lo hagan antes del 1 de abril perderán el 1% de la asignación de los fondos por cada día que no cumplan con la fecha límite.

LAUSD cuenta con más de 600,000 alumnos, de los cuales 450,000 son hispanos. Cerca de 100,000 personas son empleadas por LAUSD, entre las de tiempo completo y parcial. /Artículo con información de EFE

Algunas de las medias que se acordaron: