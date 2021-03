Tormenta invernal en el sur de California: granizo en Los Ángeles y deslaves en el Condado Orange

La tormenta invernal que arribó al sur de California desde la noche del martes trajo a la región clima frío, lluvia, nieve en las zonas montañosas y, en algunos lugares, deslaves que obligaron a evacuaciones.

Cientos de residentes en la zona de Silverado Canyon, en el Condado Orange, tuvieron que evacuar debido a la corriente de lodo y piedras que bajó de las colinas. Varios autos se quedaron atrapados en el lodo. Los residentes podían ir al refugio instalado en la escuela preparatoria El Modena.

About 3 feet of mud being moved from #SilveradoCanyon Road. Crews expecting to work throughout day to cease roadway & remove tons of mud pic.twitter.com/345zyZfyhG

Además, los cañones Modjeska y Williams también fueron puestos bajo orden de evacuación.

Cabe recordar que el año pasado hubo algunos incendios que devastaron el área de Silverado Canyon, lo que le quitó al suelo la habilidad para absorber agua, dando lugar a los deslaves.

MUDSLIDE EVACUATIONS: A mudslide forced hundreds of people from their homes in Southern California.

Heavy rain caused the ground to give way in a neighborhood that was engulfed by wildfires last year.

Several vehicles were swept away but no serious injuries are reported. pic.twitter.com/Ecr6I38Omy

— Norah O'Donnell 🇺🇸 (@NorahODonnell) March 10, 2021