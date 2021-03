Usurpadores se metieron a una capilla de bodas de Las Vegas y encontraron un cadáver

El cuerpo de otra persona fue descubierto de manera fortuita dentro de un edificio que albergaba una capilla de bodas en Las Vegas, la cual quedó destruida por un incendio el pasado 12 de enero.

En el incendio ocurrido sobre Las Vegas Boulevard, cerca de donde se encuentra el hotel casino STRAT con su emblemática torre, había perdido la vida un hombre identificado en enero como Steven Travis Warren, de 30 años. La capilla estaba vacante desde 2018.

El jefe de bomberos de Las Vegas, Jeff Buchanan, dijo que el sábado recibieron reportes de que el segundo cuerpo fue descubierto por personas que ilegalmente ingresaron al perímetro asegurado del edificio.

“La víctima fue encontrada debajo de considerables escombros y material para aislamiento (de las paredes). A los investigadores les pareció que la víctima estaba presente durante el incendio”, agregó Buchanan.

UPDATE – After returning to the scene of the 2-Alarm fire on S LV Bl last night to start the investigation of the cause, fire investigators found a deceased person inside. This is now a fatal fire investigation with @LasVegasFD @LVMPD & @CCCoroner which is standard procedure. pic.twitter.com/CBFEmUnta7

— Las Vegas FireRescue (@LasVegasFD) January 13, 2021