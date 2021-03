Padre del sospechoso de matar a Lesly Palacio en Las Vegas se declara no culpable

El padre del hombre de Las Vegas que es buscado como presunto responsable de la muerte de la joven Lesly Palacio, de 22 años, se ha declarado no culpable por los cargos que se le imputan. Su juicio fue programado para el 28 de abril.

José Rangel, de 46 años de edad, quien huyó con su hijo a México luego del fallecimiento de la joven hispana el 29 de agosto de 2020, es acusado de destruir evidencia relacionada con la desaparición y muerte de Palacio. Erick Rangel se encuentra prófugo posiblemente en México.

On January 19, 2021, US Customs and Border Patrol in San Diego, California detained 46-year-old Jose Rangel for active warrants relating Lesly Palcio's case. Rangel was extradited and booked into CCDC on January 31, 2021 on his warrants.@CrimeStoppersNV pic.twitter.com/vvj2hVqZMX

— LVMPD (@LVMPD) February 12, 2021