Revelan horrorosos detalles del asesinato de joven latina de Las Vegas; el sospechoso sigue prófugo

El caso de Lesly Palacio, cuyo cuerpo fue encontrado en estado de descomposición varios días después de que la joven de 22 años desapareció tras una cita con un amigo, volvió a abrir las dolorosas heridas de la comunidad hispana de Las Vegas.

Según transcripciones de un gran jurado que fueron hechas públicas esta semana, Lesly Palacio le envió un mensaje de texto a su hermana Karely indicándole que tenía algo importante que contarle, mientras se encontraba en una cita con su amigo Erick Rangel. El mensaje de la noche del 28 de agosto pasado preocupó a la hermana, quien ya no volvió a tener comunicación con ella.

Let’s Not Forget That Erick Rangel is Still on The Run.He Killed Lesly Palacio And Fled The Country. Her Family still don’t have the full truth on what happened to Her.We All Need To Come Together and Help Anyway we can! Share Her Story🙏🏻#JusticeForLeslyPalacio #FindErickRangel pic.twitter.com/S7KsloVdx6

— ☁️ 𝗠𝗮𝘆𝗮 𝗖𝗼𝗿𝘁𝗲𝘇 ☁️ (@MayasBeautyLA) February 23, 2021