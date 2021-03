El paciente cero de Nevada sobrevivió, pero un año después la cifra de muertos por COVID pasa de los 5,000

El estado de Nevada, que este viernes cumplió un año desde su primer caso confirmado de COVID-19, ha rebasado la cifra de las 5,000 muertes por el coronavirus durante toda la pandemia.

Ron Pipkins fue la primera persona identificada en Nevada con el nuevo coronavirus el 5 de marzo de 2020. El veterano de los Marines, de 55 años de edad, estuvo en coma inducido por algunas semanas. Luego de dos meses pudo vencer al virus.

“Sentí como que estaba en una pesadilla”, relató Pipkins a los reporteros locales tras recuperarse. “No solo una, sino cuatro diferentes pesadillas que continuarían una y otra vez”.

Pero a diferencia de Pipkins, 5,020 personas no sobrevivieron ante el COVID-19, hasta los datos de este 5 de marzo.

“Esos son 5,000 de nuestros vecinos, nuestros amigos y los miembros de nuestras familias”, dijo el viernes el gobernador Steve Sisolak. “La pérdida es incalculable. La devastación dejará una marca permanente”.

The events of the last year – brought on by the COVID-19 pandemic – have tried our State and country like never before. But through it all – Nevadans remained determined, resilient and strong.

I wanted to take a moment to reflect on the events of the past year for our State. pic.twitter.com/rAzfRrTwov

— Governor Sisolak (@GovSisolak) March 5, 2021