Guardia de seguridad hispano del lujoso hotel Wynn Las Vegas fue asesinado por un compañero de trabajo

El asesinato de un hombre hispano dentro de un estacionamiento en Las Vegas ha captado la atención del público por tratarse de un guardia de seguridad del Wynn Las Vegas y también por ser un caso de asesinato-suicidio de otro empleado del lujoso hotel-casino.

Yoseph Almonte, de 31 años, fue baleado el martes en el estacionamiento de empleados del prestigiado hotel de Las Vegas por Reggie Tagget, de 42 años, quien también trabajaba en la empresa. El presunto asesino se mató de un disparo en el pecho.

Wynn security officer Yoseph Almonte (RIP) shot and killed in murder-suicide at employee parking garage@Networkinvegas https://t.co/3uB5FeKlBM — Riley G Matthews Jr (@RileyGMatthews) March 11, 2021

Un oficial dijo a los medios que el sospechoso llegó al lugar tras dos días de ausencia en el trabajo. Cuando ingresó al estacionamiento haciendo uso de su tarjeta codificada de acceso se activó una alerta en el equipo de seguridad del Wynn debido a su ausencia de los días previos, un protocolo de seguridad del hotel.

#UPDATE A Wynn Las Vegas employee allegedly shot and killed a security officer in the Wynn employee parking garage before turning the gun on himself. This all happening around 5:45pm this afternoon. #8NN https://t.co/Rq4wxZ2t5r pic.twitter.com/sLGNfszxjJ — Madison Kimbro (@MADKIMBRO) March 10, 2021

El guardia Almonte fue hasta donde Tagget estacionó su auto en el quinto piso para preguntarle si todo estaba bien con él, según el vocero policíaco, y entonces es cuando recibió múltiples disparos y fue pronunciado muerto en el lugar.

Tagget presuntamente no había sido visto por su familia desde el viernes y sufría de problemas mentales.

TONIGHT AT 10: A murder-suicide at the Wynn employee parking garage last night resulted in tragedy for two families. Hear from the daughters of the shooter on FOX5 News. pic.twitter.com/FF1ZoByUV6 — FOX5 Las Vegas (@FOX5Vegas) March 11, 2021

La Policía de Las Vegas investiga el incidente, pero el vocero dijo que no se cree que los dos individuos tenían vínculos.

“Estamos profundamente entristecidos por el trágico incidente”, dijo Matt Maddox, CEO de Wynn Resorts, en un comunicado. “Hemos contactado a las familias de nuestros dos empleados para ofrecer nuestras condolencias y asistencia durante estos momentos difíciles”.

