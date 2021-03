Hombre que provocó la muerte de sus hijos autistas para cobrar seguros de vida en Los Ángeles recibe 212 años de prisión

Un hombre residente del área de Los Ángeles ha sido sentenciado a 212 años en una prisión federal luego de cometer un elaborado fraude que incluyó el presunto asesinato de dos hijos suyos en 2015.

Ali Elmezayen, de 46 años de edad, fue arrestado en octubre de 2019 por 14 cargos relacionados con fraude luego de provocar un accidente en el puerto de San Pedro -al sur de Los Ángeles- para luego reclamar la cobertura de seguros de vida. Los dos hijos del hombre de Hawthorne eran autistas.

Elhassan, de 13 años de edad, y Abdelkarim, de 8, murieron ahogados cuando su padre condujo su auto a través de un muelle hacia el mar. El hombre escapó por la ventanilla de su puerta. La esposa, quien también iba en el vehículo, fue rescatada por un pescador.

