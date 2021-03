El hombre hispano que mató a su suegra en Houston se suicidó con un tiro; estaban por arrestarlo

HOUSTON – El hombre hispano del área de Houston que presuntamente baleó de muerte a su suegra este jueves en un vecindario de Cypress fue localizado el sábado por la tarde en Sugar Land.

El equipo SWAT de la Oficina del Alguacil del Condado Harris logró contener al sospechoso Gregorio Gaytán, de 32 años, detrás de un pequeño centro comercial ubicado sobre la calle Settlers a eso de las 5 p.m.

Oficiales reportaron que se escuchó solamente un disparo cuando estaban tratando de arrestar a Gaytán. Momento después el sospechoso fue encontrado muerto con lo que aparentemente fue un balazo que él mismo se dio.

Las autoridades estuvieron buscando a Gaytán desde el jueves luego de que presuntamente mató a balazos a su suegra, que ha sido identificada como Esmeralda Alaníz, de 50 años.

