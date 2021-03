Hombre de San Diego que mató a su esposa y escondió el cuerpo en un congelador por años recibe sentencia

El marino de San Diego que apuñaló a su esposa, la mantuvo en un congelador durante dos años y luego la arrojó al mar fue sentenciado este viernes por su horrendo crimen.

Matthew Sullivan, de 36 años, había sido encontrado culpable de asesinato de segundo grado el año pasado, pero fue este viernes cuando un juez le aplicó en San Diego su sentencia de 16 años a cadena perpetua.

El cuerpo de Elizabeth Sullivan, de 32 años, fue encontrado en la bahía de San Diego el 4 de octubre de 2014, cuando su esposo se preparaba para mudarse a la costa este. La pareja tenía dos hijos.

Matthew Sullivan was stationed in San Diego when his 32-year-old wife vanished mysteriously in October 2014. In October 2016, her decomposing body was found floating in the San Diego bay. https://t.co/bnrYQUkgRM

