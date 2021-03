“No me siento muy bien”: Ivonne Montero revela que el COVID-19 dañó sus pulmones

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

En su cama, golpeada por los efectos de la COVID-19, Ivonne Montero aseguró que ha vivido días difíciles desde que se contagió del virus: aumentó de temperatura y tiene daño pulmonar.

La actriz dio positivo hace más de cinco días, y debido a que presentó varios síntomas, pidió a sus seguidores no bajar la guardia y seguir cuidándose.

“No ha sido fácil, toda esta semana he tenido fiebre, se me ha intensificado la tos. Ya me hicieron una tomografía y tengo daño pulmonar“, dijo Ivonne mediante un video que hizo público.

La actriz y cantante aseguró, vía Instagram, que ayer registró hasta 39.2 grados de temperatura.

En el clip que compartió luce desmejorada y constantemente se le escuchó toser.

“No me siento muy bien pero estoy con ánimo. Va a venir una doctora a verme. Espero que se me quite pronto esto”, dijo. “Me duele todo el cuerpo. No he dejado de traer fiebre toda la semana“.

Montero sufre constantes ataques de tos, por lo que no pudo ni continuar grabando un segundo video en el que compartió su experiencia con el virus.

En el primero que publicó, hace un par de días, se le vio menos afectada, incluso lo grabó desde la cocina de su casa. El segundo lo hizo desde su cama, ya con rostro más demacrado.

“Lamentablemente, el coronavirus me alcanzó. Me encuentro en casa, infectada. Llevo ya una semana con síntomas de dolor de cuerpo, fuerte; el primer día me dio dolor de cabeza, pero ya nunca más me volvió a dar. Voy bastante bien, estoy tomando los ciclos de dióxido de cloro, que es con lo que yo me he estado cuidando, protegiendo de tiempo atrás. La verdad es que bastante tranquilo, primero Dios así siga. Me estoy cuidando mucho, encerrada, estoy sola”, explicó en el primer clip.

La actriz, de 46 años, indicó que su hija, Antonella, está en casa de sus abuelos desde hace varias semanas, pues ella había estado trabajando.

“Así que no hubo ningún riesgo de contagio”, aseguró.

Poco antes del cierre de esta edición, en un nuevo clip Montero afirmó sentirse mejor y casi lista para regresar a trabajar, además de reiterarle al público mantener los cuidados para no ser contagiarse.