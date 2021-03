Arrestan a tres hombres relacionados con el robo de catalizadores de autos en San Bernardino

La policía de San Bernardino llegó el pasado viernes a un lugar donde se encontraron 150 convertidores catalíticos robados y detuvieron a tres hombres que podrían formar parte de un “entramado de robo de catalizadores a gran estala”, según informaron las autoridades el sábado.

Los agentes trataron de detener a un vehículo alrededor de las 1:45 de la tarde del viernes, pero su conductor se negó a pararse y la policía los persiguió hasta la calle 1154 N. Barton, donde descubrieron que se trataba de un vehículo robado con subplacas, dijo el Departamento de Policía de San Bernardino en un comunicado de prensa.

CATALYTIC CONVERTER THIEVES ARRESTED

Please see the attached Press Release. Anyone with information regarding this case is asked to contact Detective R. Whitmer at whitmer_ro@sbcity.org or Sergeant M. Aranda at aranda_ma@sbcity.orghttps://t.co/jFPeRFDANC#JoinSBPD #Detectives pic.twitter.com/puiCN8rGF2

— San Bernardino PD (@SanBernardinoPD) March 14, 2021