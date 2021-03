Misterioso estruendo asusta a residentes de San Diego, California

Un extraño y poderoso estruendo cimbró a la ciudad de San Diego, California, lo que desató todo tipo de teorías entre residentes asustados.

Esto ocurrió el miércoles, cuando las puertas y ventanas de viviendas en Tijuana y San Diego vibraron durante los efectos de lo que parecía una explosión.

No es la primera vez que sucede. Algunos creen que se trató de los efectos de algún temblor, pero el Servicio Meteorológico no reportó movimientos telúricos.

Brandt Maxwell, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en San Diego, dijo que ninguna tormenta o frente frío podría causar ese estruendo.

“Incluso con un frente frío fuerte, no obtendrás ese tipo de estruendo”, dijo al San Diego Union Tribune.

Varios medios locales escribieron sobre lo que pudo ser.

“San Diego… ¿qué fue ese estruendo? ¿Alguien lo escuchó?”, preguntó la preriodista Stella Inger Escobedo.

San Diego … what was that loud boom ? Did anyone hear it?

— Stella Inger Escobedo (@StellaNews8) March 11, 2021