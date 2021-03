Qué traen de nuevo las Pringles Halo edición limitada

Pringles tiene una buena noticia para los amantes de los videojuegos, pues se ha asociado con Halo para lanzar las nuevas papas Wavy Moa Burger, las cuales ofrecen una mezcla de sabores a ajo, jengibre dulce y carne salada, además, cada bocado lleva un ligero sabor a ají.

Tanto las redes sociales de Pringles como las de Halo han anunciado que estas papas estarán disponibles solo por tiempo limitado y de forma exclusiva en Walmart Estados Unidos.

Como no podía ser de otra forma, estas Pringles edición limitada tienen al Master Chief en el ya famoso bote de papas, así que, si no eres muy fan de este nuevo sabor, seguro guardar el envase te hará feliz como buen fan.

Los Moa son criaturas grandes parecidas a las aves, con dos patas, alas y escamas del cuello hacia arriba. En el universo Halo este animal es originario del planeta Reach y es el platillo estrella de una cadena de restaurantes, por lo que los jugadores seguramente reconocerán la referencia.

“El Halo-verse tiene una de las mayores bases de fans dentro del mundo de los videojuegos, por lo que tuvimos que crear un sabor que ofreciera un sabor que los fanáticos solo podían imaginar antes: la famosa ‘Moa Burger'”, dijo Gareth Maguire, director senior de marketing para Pringles. “Nos enorgullecemos de crear combinaciones de sabores increíblemente precisas, y esta fue una divertida de desarrollar. Si bien Moa Burger tiene un sabor que atrae a todos, esperamos que los fanáticos de Halo disfruten de esto, y tal vez incluso lo recopilen”, agregó.

Este año se conmemoran los 20 años de existencia de Halo y es la mejor forma de celebrarlo, además, este otoño llegará Halo Infinite luego de un retraso inesperado.

Fue el 15 de noviembre de 2001 cuando llegó Halo 1 “Halo: Combat Evolved”, un juego de disparos en primera persona y se ha anunciado que será justamente en noviembre cuando llegue la nueva entrega de esta saga de videojuegos.

Get the limited-edition @Pringles Moa Burger exclusively at @Walmart now! Our latest shipments from Reach have arrived, so be sure to grab them while you can. pic.twitter.com/7NAR8Oth7J

— Halo (@Halo) March 3, 2021