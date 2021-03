Chrissy Teigen apoya a Billie Eilish tras su “polémico” triunfo en los Grammy

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La estrella televisiva Chrissy Teigen, esposa del multipremiado John Legend, ha echado mano de sus redes sociales para tener un gesto de consideración y admiración hacia la cantante Billie Eilish, la estrella de sólo 19 años que anoche se hizo de un premio Grammy a la “mejor grabación del año” por su sencillo “Everything I wanted”, perteneciente a su disco debut When we all fall asleep, where do we go?

Resulta cuando menos curioso que alguien tenga la necesidad de solidarizarse con el triunfador o triunfadora de la categoría más importante de la gran ceremonia de la industria discográfica, pero lo cierto es que la también modelo ha querido subrayar la existencia de una tendencia demasiado popularizada tras la celebración de la gala: la de restar automáticamente méritos al ganador y denunciar una supuesta injusticia contra el artista que, a su juicio, se merecería el gramófono dorado.

“Ganar el premio a la “Grabación del Año” apesta, porque no lo puedes disfrutar debidamente. Todo el mundo te dice que no te lo mereces y eso es una mier**. La gente apesta también, y no precisamente el ganador o ganadora de ese premio”, ha escrito Chrissy en su perfil de Twitter, aludiendo seguramente a otras controvertidas victorias del pasado, como las que protagonizaron años atrás Adele o Taylor Swift al superar en la citada categoría a Beyoncé, quien por otro lado ayer se convirtió en la artista más galardonada de la historia.

winning record of the year sucks because you can’t enjoy it when everyone’s telling you why you don’t deserve it. it’s just shit. people suck. and it’s not the record of the year winner. — chrissy teigen (@chrissyteigen) March 15, 2021

