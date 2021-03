Los fans de Naya Rivera explotan contra los Grammys por haberla dejado fuera de su ‘In Memoriam’

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Naya Rivera ha sido excluida del tributo ‘In Memoriam‘ durante la ceremonia de los Grammys 2021 y esto ha hecho que sus fans estallen en las redes sociales en críticas hacia los organizadores.

Cada año la industria de la música realiza un tributo a los artistas fallecidos durante el año anterior durante la ceremonia para honrar su memoria, y los fans de la cantante notaron que no aparece el nombre de Rivera por ningún lado.

La actriz de series como “Glee” o el musical “Step Up” en vida estuvo dos veces nominada al Grammy por lo que sus admiradores no se explican el porque haya sido excluida.

“Estuvo nominada a dos Grammy y no la incluyeron en el homenaje“, expresó un usuario de twitter.

Naya Rivera estuvo nominada a dos grammys y no la incluyeron en el homenaje 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️ #GRAMMYs — Valeria Giraldo (@ValGiraldo45) March 15, 2021

“Me parece una falta de respeto que no hayan puesto a Naya Rivera en el tributo a los fallecidos. Me duele el corazón“, escribió una fan de la cantante.

Me parece una falta de respeto que no hayan puesto a Naya Rivera en el tributo a los fallecidos. Me duele el corazón. — mapi 🌼 (@mapiregalado) March 15, 2021

“Bye no incluyeron a Naya Rivera bye“, expresó otro fan.

BYEEEEEEE NO INCLUYERON A NAYA RIVERA BYE.#GRAMMYs — Anahí con H (@justanahi) March 15, 2021

“Realmente se pasaron por no poner a Naya Rivera en el In Memoriam“, escribió otro fan de la cantante en su cuenta de twitter.

realmente se pasaron para no poner a naya rivera en el in memoriam — 𝔡𝔲 (@fairyuchis) March 15, 2021

La intérprete falleció en un trágico accidente de bote en un lago de California en julio de 2020, tenía 33 años, le sobrevive un pequeño hijo.