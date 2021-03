California extiende la elegibilidad para vacunarse contra el coronavirus a 4.4 millones de personas más

Desde esta semana un cambio en la elegibilidad de personas que pueden obtener una cita de vacunación contra el coronavirus en California, permitirá que millones de personas más califiquen para obtener una dosis en los próximos días.

De acuerdo con las autoridades de Salud a partir del lunes 15 de marzo las personas con enfermedades crónicas graves con edades entre 16 y 64 años ya pueden obtener una dosis de la vacuna contra el coronavirus.

NEW: California has now administered over 12.6 million vaccines.

Yesterday, we set a new record — administering nearly half a million vaccines in 24 HOURS.

Over 400,000 teachers and school staff have now been vaccinated.

In the last 7 days, we administered 2 million vaccines.

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) March 16, 2021