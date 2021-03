Derrame de más de 4,500 litros de aguas negras forza el cierre de las playas de Newport Beach

Este lunes la división de Salud Ambiental de la Agencia de Cuidados de la Salud del condado Orange informó acerca del derrame de miles de litros de aguas negras en las costas de la ciudad californiana Newport Beach.

De acuerdo con la agencia el cierre de la costa por el derrame va desde Bayside Drive Beach hasta China Cove.

PRESS RELEASE: Our Environmental Health division has closed the bay water area from Bayside Drive Beach to China Cove due to a sewage spill of approximately 1,000 gallons caused by operator error during routine maintenance of sewer main line. https://t.co/Gbw7gAmjGX #ocbeachinfo pic.twitter.com/SGxLXEyjoL

— OC Health Care Agency (@ochealth) March 16, 2021